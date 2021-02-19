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Эксперт назвал причины возгорания смартфонов во время зарядки

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Смартфоны могут загореться во время зарядки из-за неправильно подобранного адаптера питания, рассказал в пятницу, 19 февраля, в эфире радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

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Эксперт напомнил, что при покупке зарядного устройства нужно учитывать технические характеристики гаджета. Например, стандартный адаптер питания для зарядки имеет 5 вольт и 1,5 ампера на выходе. Кроме того, существуют адаптеры с технологией быстрой зарядки — quick charge — с повышенной мощностью потребления. Кузьменко подчеркнул, что необходимо читать информацию о технических характеристиках смартфона.

«В лучшем случае подобная самодеятельность приведет к выгоранию аккумулятора, а в худшем — к возгоранию самого устройства», — сказал он.

Кузьменко добавил, что правило касается также использования переносных зарядных устройств.

«В Китае делают такие внешние аккумуляторы, где есть два выхода. Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает, и туда втыкает шнур», — отметил он.

Через год использования портативной зарядки аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость, заключил Кузьменко.

Накануне эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как можно спасти смартфон, если он упал в сугроб. Специалист призвал максимально быстро достать из сугроба упавший смартфон, стряхнуть снег и в первую очередь проверить телефон на наличие трещин. В том случае, если оказалась нарушена герметичность, гаджет следует отнести в ремонт. Вместе с тем отсутствие видимых повреждений не гарантирует защищенность устройства, если оно не новое и не защищено от влаги.

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