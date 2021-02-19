Эксперт назвал способ спасти упавший в сугроб смартфон

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в эфире «Радио 1» рассказал, как можно спасти смартфон, если он упал в сугроб.

По словам специалиста, современные модели смартфонов делают водозащищенными, таким образом попадание влаги на динамики и порты не станет критичным.

В то же время эксперт призвал максимально быстро достать из сугроба упавший смартфон, стряхнуть снег и в первую очередь проверить телефон на наличие трещин. В том случае, если оказалась нарушена герметичность, гаджет следует отнести в ремонт. Вместе с тем, отсутствие видимых повреждений не гарантирует защищенность устройства, если оно не новое и не защищено от влаги.

Гриценко посоветовал сразу отключить смартфон, снять чехол и попробовать максимально разобрать телефон, после чего постараться просушить гаджет.

Эксперт подчеркнул, что включать телефон в сеть в первые часы после ЧП, а также использовать обогреватели и фены для сушки категорически нельзя, поскольку повредятся внутренние детали, пишет НСН.

19 февраля партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о способах быстро найти похищенный смартфон.