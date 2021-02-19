В США предъявили обвинения учившим врать при прошении убежища юристам

В Нью-Йорке предъявили обвинения юристам, которые учили жителей России и стран СНГ подделывать документы при подаче прошения об убежище в США. Об этом 18 февраля сообщил минюст США.

«Илоне Джамгаровой и Артуру Аркадяну, двум иммиграционным юристам, базировавшимся в Бруклине, и их коллеге Игорю Резнику предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища», — говорится в сообщении.

По версии следствия, две иммиграционные фирмы — Dzhamgarova Firm и Russian America — помогали своим клиентам запрашивать американские визы, просить убежище, гражданство, отдавая себе отчет в том, что они «не имеют законного права на убежище». Фирмы подавали в Службу гражданства и иммиграции США поддельные заявки на получение убежища и письменные показания под присягой, а также другие документы, необходимые для предоставления убежища.

Также они учили своих клиентов врать под присягой и в ходе иммиграционных процедур о том, что их преследуют на родине, и указывать ложную информацию в документах.

Помимо Джамгаровой, Аркадяна и Резника еще шестерым фигурантам предъявлены отдельные обвинения в сговоре против США и сговоре с целью совершения мошенничества с представлением ложных сведений с целью получения убежища. Пятеро из них — Юрий Мош, Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина — задержаны и ожидают суда в США. Еще один фигурант, Катерина Лисбченко, находится в Италии и ожидает экстрадиции в Штаты.

Ранее в четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что вместе с однопартийцами внес на рассмотрение органа законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.