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Демократы внесли в конгресс США проект о гражданстве для мигрантов

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Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что в четверг, 18 февраля, он с однопартийцами внес на рассмотрение органа законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство.

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«Я рад представить вместе с [сенатором от от штата Нью-Джерси] Робертом Менендесом и демократами сената «Закон о гражданстве», который реформирует нашу разрушенную миграционную систему», — написал Шумер в Twitter.

По словам демократа, «всеобъемлющая иммиграционная реформа с выходом к получению гражданства» долгое время была его приоритетной задачей.

Ранее в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила журналистам, что законопроект президента США Джо Байдена нацелен дать возможность получить гражданство людям, которые усердно работают и хотят присоединиться к американскому сообществу.

4 февраля Байден во время выступления в Госдепартаменте объявил, что США увеличивают квоту приема беженцев из-за рубежа и намерены довести ее до 125 тыс. человек в текущем году.

За день до этого американский лидер подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения его предшественника на этом посту Дональда Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

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