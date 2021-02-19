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Расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12%

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Расходы граждан на товары повседневного спроса в январе 2021 года оказались на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Тратим дома: вопреки пандемии расходы в новогодние каникулы выросли на 12%
Эксперты объяснили это переносом покупательской активности из-за рубежа в Россию

Традиционное падение после декабрьского пика праздничных трат оказалось ниже (-17%), чем в 2020-м (-21,2%). Расходы россиян равномерно увеличились во всех доходных группах и федеральных округах, сообщили в «Ромире». Исключением стали только Уральский федеральный округ (УФО) и Санкт-Петербург, где январские траты выросли по сравнению с прошлым годом на 23,5% и 19,6% соответственно.

В какой-то степени такая «расточительность» связана с ростом цен, пояснили «Известиям» в «Ромире».

По мнению научного сотрудника Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, рост трат россиян в январе 2021 года обеспечили именно люди с высокими доходами, которые в принципе в этом месяце не снижают своей покупательской активности по сравнению с декабрем — просто переносят ее за рубеж, где отдыхают на курортах, посещают распродажи, рестораны.

«В условиях закрытой границы эта часть населения продолжала тратить примерно те же средства, как и в прошлом году, но уже в России, что и увеличило индекс покупательской активности», — сказал он.

Журавлев также выразил уверенность, что неожиданное для пандемии увеличение трат во время новогодних каникул должно позитивно отразиться на экономике.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тратим дома: вопреки пандемии расходы в новогодние каникулы выросли на 12%

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