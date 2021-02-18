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Ученые назвали эффективный способ восстановления после изоляции

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Ученые Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (Санкт-Петербург) изучили влияние изоляции и обогащенной среды на крыс. Об этом рассказала 18 февраля руководитель института Людмила Филаретова.

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По ее словам, ученые отбирали месячных крысят у матери и помещали по одному животному в клетки на месяц. В таком же возрасте и на такой же период исследователи помещали группу крыс в обогащенную среду — большую клетку, в которой ежедневно менялись аксессуары — домики, беговое колесо. Спустя месяц животных из этих групп сравнивали с контрольной группой — особями, которые жили совместно в обычных условиях.

Стресс, по словам Филаретовой, ученые рассматривали с позитивной и негативной сторон. У крыс, которые жили на протяжении месяца в обогащенной среде, в двухмесячном возрасте наблюдались изменения — повышение стрессоустойчивости, яркое повышение исследовательской активности, двигательной активности по сравнению с контрольной группой.

«Противоположное отклонение по сравнению с контрольной группой наблюдалось у изолированных животных — снижение стрессоустойчивости, повышение веса», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она добавила, что в качестве способа реабилитации для животных, которые побывали в изоляции, может использоваться как обогащенная среда, так и естественный стрессор в виде двигательной активности. Использование специальных беговых дорожек для крыс показало восстановительное действие.

По словам руководителя института, основным выводом проведенного исследования стало понимание того, что помещение человека в обогащенную среду после изоляции может рассматриваться в качестве важного подхода для восстановления.

Филаретова рассказала, что для человека обогащенной средой может стать просто выход из изоляции в привычный мир с большим количеством стрессорных факторов, многие из которых — позитивные.

«Если не сравнивать с самоизоляцией, то обогащенная среда — это жизнь, наполненная яркими событиями, мечтами, интересами, физической активностью», — пояснила ученый.

Ранее в этот же день замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что около 6% россиян сейчас продолжают работать в удаленном режиме. По ее словам, в ведомстве ожидают уменьшение удаленно работающих граждан после снятия ограничений. Однако цифра понизится нерадикально, отметила Мухтиярова.

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