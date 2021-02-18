В Минтруде назвали долю работающих удаленно россиян

Порядка 6% россиян в настоящее время продолжают работать в удаленном режиме, заявила 18 февраля замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова в ходе заседания совета Совета Федерации по развитию социальных инноваций российских субъектов.

По ее словам, в ведомстве ожидают снижения удаленно работающих граждан после снятия ограничений. Однако цифра понизится не радикально, отметила она.

На рост удаленной занятости можно рассчитывать по мере внедрения электронного кадрового документооборота и распространения электронных трудовых книжек.

«В таком случае применение удаленной занятости будет расширяться за счет работников, которые ограничены в возможностях физического взаимодействия с работодателем», — объяснила Мухтиярова.

Как сообщалось накануне, главным трендом «карантинного» 2020 года стала удаленная работа. Юристы, преподаватели, няни, фитнес-тренеры могут полностью или частично существовать онлайн. При этом жители мегаполисов, оставшись без привязки к офису, начали путешествовать по стране.