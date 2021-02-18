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Население Украины за год сократилось более чем на 300 тыс. человек

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Численность населения Украины составляет около 41,5 млн человек, за прошедший год она сократилась на 314 тыс. Такие данные в четверг, 18 февраля, приводит государственная служба статистики страны.

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«Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных», — отметили в службе.

В начале текущего года в госстате сообщали, что в январе–ноябре 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 272,5 тыс. человек. Тогда там также отмечали, что число умерших остается существенно выше числа рожденных.

В июле прошлого года сообщалось, что на Украине смертность в два раза превысила рождаемость. Тогда за пять месяцев население страны сократилось на 116,7 тыс. человек.

Летом того же года депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Киев заключил с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, в котором прописана необходимость сокращения населения страны до 10 млн.

При этом депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова тогда заявляла, что безработные украинцы рожают детей «низкого качества».

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