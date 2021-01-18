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Население Украины за год сократилось почти на 273 тыс. человек

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В январе-ноябре 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 272,5 тыс. человек.

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Об этом в понедельник, 18 января, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

«Численность населения на Украине, по оценке на 1 декабря 2020 года, составила 41,629 млн человек. В течение января-ноября 2020 года численность населения уменьшилась на 272,5 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Число умерших остается существенно выше числа рожденных, отметили в Госстате. Так, на 100 умерших приходится 49 рожденных.

В июле прошлого года сообщалось, что на Украине смертность в два раза превысила рождаемость. Тогда за пять месяцев население страны сократилось на 116,7 тыс. человек.

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