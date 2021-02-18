Стали известны подробности гибели убитой соседом девочки в Чите

Девятилетняя девочка из Читы, в убийстве которой подозревается сосед, умерла на руках у своего отца. Подробности произошедшего в четверг, 18 февраля, рассказал родитель школьницы.

По его словам, услышав шум, мужчина выбежал в коридор и увидел свою дочь в крови. Она сказала отцу, что ее убили, после чего умерла у него на руках, сообщает РЕН ТВ.

Убийство ребенка произошло накануне в Железнодорожном районе города в одном из жилых домов. По данным телеканала, 33-летнего соседа, который периодически злоупотреблял спиртными напитками и в день произошедшего также был в состоянии алкогольного опьянения, очень раздражал ремонт в квартире, где жила школьница.

Когда мужчина начал стучать в дверь, в квартире не было родителей девочки, а только она и рабочие, проводившие ремонт. Напуганная девочка выкладывала в Сеть ролики, на которых рассказывала о поведении соседа, пытающегося, по ее словам, выбить дверь.

Когда отец школьницы возвращался домой, то встретил разгневанного мужчину на лестничной площадке и на замечание о шуме от ремонта посоветовал ему «проспаться».

После этого находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, пришел к двери семьи школьницы и выстрелил в нее из ружья. В этот момент за ней находилась девочка, собиравшаяся отправиться гулять. От полученных ранения ребенок скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемого в убийстве девочки мужчину задержали. Подозреваемому уже предъявили обвинение. В пятницу, 19 февраля, следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте.

Расследование дела поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.