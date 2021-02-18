Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Рой Джонс прилетел в Москву на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Роструд напомнил о коротком рабочем дне 20 февраля
Экономика
Дюков назвал устойчивой цену нефти в $45–55 за баррель
Политика
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
Мир
Толстой предупредил о попытках исключить Россию из Совета Европы
Мир
Население Украины за год сократилось более чем на 300 тыс. человек
Мир
Избран новый патриарх Сербской православной церкви
Мир
МИД подчеркнул готовность России к сотрудничеству с ФРГ
Мир
ВОЗ подтвердила высокую заразность южноафриканского штамма SARS-CoV-2

Стали известны подробности гибели убитой соседом девочки в Чите

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девятилетняя девочка из Читы, в убийстве которой подозревается сосед, умерла на руках у своего отца. Подробности произошедшего в четверг, 18 февраля, рассказал родитель школьницы.

По его словам, услышав шум, мужчина выбежал в коридор и увидел свою дочь в крови. Она сказала отцу, что ее убили, после чего умерла у него на руках, сообщает РЕН ТВ.

Убийство ребенка произошло накануне в Железнодорожном районе города в одном из жилых домов. По данным телеканала, 33-летнего соседа, который периодически злоупотреблял спиртными напитками и в день произошедшего также был в состоянии алкогольного опьянения, очень раздражал ремонт в квартире, где жила школьница.

Когда мужчина начал стучать в дверь, в квартире не было родителей девочки, а только она и рабочие, проводившие ремонт. Напуганная девочка выкладывала в Сеть ролики, на которых рассказывала о поведении соседа, пытающегося, по ее словам, выбить дверь.

Когда отец школьницы возвращался домой, то встретил разгневанного мужчину на лестничной площадке и на замечание о шуме от ремонта посоветовал ему «проспаться».

После этого находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, пришел к двери семьи школьницы и выстрелил в нее из ружья. В этот момент за ней находилась девочка, собиравшаяся отправиться гулять. От полученных ранения ребенок скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемого в убийстве девочки мужчину задержали. Подозреваемому уже предъявили обвинение. В пятницу, 19 февраля, следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте.

Расследование дела поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021