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Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве девочки в Чите

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве девятилетней девочки в Чите, сообщается 18 февраля на сайте СК РФ.

«Александр Бастрыкин поручил тщательно установить все обстоятельства произошедшего, провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу об убийстве ребенка и поставил результаты расследования на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

Накануне в Чите по подозрению в убийстве девочки задержали мужчину 1988 года рождения.

Трагедия произошла в Железнодорожном районе города в одном из жилых домов. Девочка была убита выстрелом через дверь после ссоры соседей по лестничной площадке — в момент выстрела ребенок стоял у двери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемому предъявили обвинение, информирует СК по Забайкальскому краю.

В пятницу, 19 февраля, следователи выйдут с ходатайством в суд о его аресте.

Расследование продолжается.

Ранее в ноябре прошлого года стало известно, что подросток в Тюменской области по неосторожности застрелил друга во время охоты, когда разряжал ружье.

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