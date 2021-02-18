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В Чите задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки

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Следователи в Чите задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Трагедия произошла ранее в этот день в Железнодорожном районе города в одном из жилых домов. Девочка была убита выстрелом через дверь после ссоры соседей по лестничной площадке, пишет «Москва 24». В момент выстрела ребенок стоял у двери.

По данным следствия, 32-летний подозреваемый выстрелил в девочку из неустановленного огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Мужчину доставили в отдел в наручниках, отмечает телеканал «360».

Следователи СК, полицейские и криминалисты работали на месте случившегося. Проведен осмотр, изъяты предметы, следы, образцы веществ, которые имеют значение для расследования.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверку по факту случившегося проводит прокуратура Железнодорожного района Читы. Ведомство проверит правомерность выдачи мужчине разрешения на огнестрельное оружие, а также оценит полноту контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы, пишет сайт kp.ru.

16 февраля сообщалось, что Краснодарский краевой суд признал виновной многодетную мать в убийстве несовершеннолетнего племянника, приговорив ее к 13 годам лишения свободы.

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