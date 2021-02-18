Кардиолог дала советы по поведению в период «барической пилы»

Главный кардиолог минздрава Московской области Мария Глезер рассказала, как свести к минимуму негативное влияние «барической пилы» на здоровье. Об этом она 18 февраля рассказала «Комсомольской правде».

В эти выходные синоптики пообещали москвичам резкие перепады температур и атмосферного давления, такой период называют барической пилой.

Кардиолог рассказала, что людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, нужно контролировать показатели давления и пульса. Глезер посоветовала минимизировать выходы на улицу и отказаться от посещения людных мест.

По ее словам, перепады атмосферного давления могут стать причиной приступов стенокардии. Также в выходные в столице вновь ожидается снегопад, поэтому есть риск получить ушибы от падений, предупреждает врач.

«Если же выйти всё же необходимо, важно одеться тепло и многослойно, закрыть шею и грудь от ветра», — отметила Глезер.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля столичных жителей ожидает погода с резкими перепадами давления. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такие погодные условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей.

18 февраля главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников дал москвичам несколько рекомендаций по подготовке к «барической пиле». По его словам, выходя из дома, при себе обязательно нужно иметь прописанные врачом лекарства, необходимо отказаться от физической нагрузки, избегать переутомления и спать не менее восьми часов.