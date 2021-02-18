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Врач рассказал о подготовке к «барической пиле» в Москве

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Метеозависимым людям нужно заранее готовиться к «барической пиле» (резкие колебания давления), которая в ближайшие дни прогнозируется в Москве. Об этом 18 февраля рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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«Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в такие дни необходимо отказаться от физической нагрузки, избегать стрессов и переутомления, спать не менее восьми часов. Также Тяжельников порекомендовал не садиться за руль и воздержаться от рискованных занятий, которые требуют концентрации внимания.

Кроме того, по его словам, важно скорректировать рацион питания. Гипертоникам нужно увеличить в рационе количество овощей и фруктов, содержащих калий, отказаться от солений и кофе. Людям с повышенным давлением полезно начинать день с полноценного завтрака. Врач добавил, что можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как шиповник, лимонник, элеутерококк и др.

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что в выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля москвичей ожидает погода с резкими скачками давления — так называемой барической пилой. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такие условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей.

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