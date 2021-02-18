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Франция выделит €1 млрд на кибербезопасность

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На укрепление кибербезопасности Франции власти выделят €1 млрд, заявил французский президент Эммануэль Макрон 18 февраля.

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В ходе видеоконференции по теме стратегии кибербезопасности он сообщил о намерении принять серьезные меры в этом вопросе, так как угроза кибератак остается серьезной и затрагивает все сектора. Французский лидер отметил, что кибератакам подвергаются больницы (11% от общего числа случаев атак), администрации, СМИ, большие и малые компании, передает информагентство LCI.

Макрон заявил о выделении €1 млрд до 2025 года на ряд направлений в рамках плана восстановления экономики и инвестиционных программ, среди них —поддержка и развитие «новых суверенных технологий», создание «эффективной экосистемы» и других, укрепив таким образом связи между государственными и частными исследованиями и сократив долю иностранных игроков, которые представляют от 30 до 40% французского рынка.

Макрон также рассказал о цели увеличить количество рабочих мест в сфере цифровых технологий к 2025 году.

По заявлению государственного секретаря по цифровым технологиям Седрика О в эфире телеканала BFMTV, количество кибератак на больницы, местные органы власти, маленькие предприятия, частных лиц увеличились во Франции в четыре раза в период с 2019 по 2020 год. К примеру, на французские медучреждения было совершено в прошлом году 27 кибератак.

Ранее 12 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с генеральным секретарем по национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном взаимодействие в сфере безопасности и киберугрозы.

Собеседники отметили постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий.

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