Патрушев обсудил с коллегой из Франции кибербезопасность

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с генеральным секретарем по национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном взаимодействие в сфере безопасности и киберугрозы. Об этом сообщил пресс-секретарь Совбеза Евгений Аношин в пятницу, 12 февраля.

«Отдельное внимание собеседники уделили сотрудничеству в области кибербезопасности, отметив постоянное расширение спектра вызовов и угроз в информационной сфере, в том числе в связи с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий», — сказал Аношин.

По его словам, на встрече обсуждались и вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности.

Накануне Патрушев встретился в столице с руководителем федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном. Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также борьбу с коронавирусом.

Как заявил российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) на 23-м Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2021» 4 февраля, в минувшем году удалось пресечь деятельность более 67 тыс. вредоносных ресурсов за границей и 65 тыс. — в России. Отмечалось, что основной источник кибератак на российские ресурсы находится за пределами страны.

Центр назвал голословными обвинения в спонсорстве России хакерской группы «Энерджик био», якобы атаковавшей США. Хакеры атаковали американские ресурсы с IP-адресов, среди которых только один находился России, а остальные — в Турции, во Франции, в Нидерландах, Болгарии, Канаде и Эстонии.