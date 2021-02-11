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Патрушев обсудил с главой разведки Швейцарии борьбу с COVID-19

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в четверг, 11 февраля, в Москве с руководителем федеральной службы разведки Швейцарии Жаном-Филиппом Годеном.

Сигналы от «Спутника»: регистрацию нашей вакцины в ЕС ожидают в марте
Эксперты высоко оценивают международные перспективы отечественного препарата

«Состоялся обмен мнениями по проблематике противодействия коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза 11 февраля.

Стороны также обсудили вопросы стратегической стабильности и двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на «Давосской неделе» 27 января заявил, что борьба с пандемией коронавируса должна быть совместной.

Российский лидер назвал необходимой координацию мировых усилий по повышению доступности вакцины от этой инфекции, отметив, что их недоступность в некоторых странах может стать общей мировой угрозой.

«Давосская неделя» прошла в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча была посвящена теме «Великая перезагрузка».

В свою очередь официальный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 11 февраля, что в странах альянса за последнее время улучшилось отношение к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Причина изменений, по его словам, не только в достоинствах препарата, но и в осознании Европой того, что других вакцин не хватает, а альтернативные не гарантируют успех.

Как стало известно 9 февраля, регулятор Евросоюз завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в союзе. В тот же день РФПИ подал заявку на регистрацию препарата в ЕС.

4 февраля стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории.

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