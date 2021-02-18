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Жители Благовещенска высмеяли установленную в городе статую влюбленных

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Ко Дню святого Валентина в Благовещенске установили бронзовую статую в виде влюбленной пары. Однако местные жители высмеяли скульптуру и указали на ее недостатки.

Пользователи социальных сетей отметили, что пара выглядит «заморенной». Также многие местные жители остались недовольны параметрам девушки и юноши — они кажутся им слишком худыми.

Арт-объект был установлен в парке Дружбы. Директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова, в чьем ведении находится парк, встала на защиту скульптуры и отметила, что скоро в парке может появиться еще одна похожая статуя.

«Оригинальность пары влюбленных в парке Дружбы не оставила равнодушными наших посетителей. <…> Мы специально сделали их такими — худенькими, воздушными, легкими, словно летящими», — цитирует «Амурская правда» слова Багровой.

В социальных сетях памятник влюбленной паре уже начали сравнивать со скульптурой Аленки из Нововоронежа, которая в декабре 2020 года вызвала большой резонанс общественности. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием.

В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник и продать его на аукционе. 15 февраля неизвестный покупатель стал владельцем скульптуры, отдав за нее 2,6 млн рублей.

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