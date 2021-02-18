Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки снизился на 21%

Незаконный вывод денежных средств за рубеж через российские банки в 2020 году сократился на 21,2%, до 52 млрд рублей. Об этом 18 февраля сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

«Вывод денежных средств составил по состоянию на 1 января 52 млрд рублей. Я напомню, что годом ранее он составлял 66 млрд рублей», — заявил он.

Скобелкин также рассказал, что объем обналичивания денег в банковском секторе в 2020 году снизился со 110 млрд до 78 млрд рублей. Он отметил, что это неплохой показатель.

Заместитель председателя ЦБ напомнил, что в пандемию жители России активно снимали наличные деньги, чем пользовались и обнальщики, но банки, по словам Скобелкина, неплохо справились с ситуацией.

Ранее, 25 января, сообщалось, что Минюст и ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект, согласно которому запрещается зачисление средств по исполнительным листам непосредственно на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу физическое лицо или компания должны иметь счет в российской кредитной организации. По мнению Минюста и Банка России, эта мера должна свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей».