В России могут запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект, согласно которому запрещается зачисление средств по исполнительным листам непосредственно на счета за рубежом. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, для получения возмещения по исполнительному листу компания или физическое лицо должны обладать счетом в российской кредитной организации.

Как считают в Минюсте и Банке России, мера должна свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей». Кроме того, нововведение поможет в борьбе с сомнительными операциями, выполненными через исполнительные листы.

Работа над документом шла и раньше, отметили собеседники издания, однако была приостановлена после того, как предыдущую его редакцию не стали рассматривать в правительстве, заявив о необходимости комплексного подхода.

В декабре 2020 года стало известно, что ЦБ планирует ограничить ряд действий для неопытных инвесторов. Таким участникам рынка станут недоступны структурные и инвестиционные облигации, производные фининструменты, РЕПО и кредитное плечо.

По прогнозам Банка России, если законопроект примут, то запрет будет действовать до 2022 года. Регулятор ранее направил письмо банкам и брокерам с просьбой не предлагать такие инструменты населению. Решение поможет избежать недобросовестных продаж.