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В ЦБ отметили адаптацию населения и бизнеса к вызовам пандемии

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Россияне и бизнес адаптировались к вызовам пандемии, а риски снизились. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил первый зампред Центрального банка РФ Алексей Заботкин.

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«Итоги IV квартала показывают, что и население, и бизнес в гораздо большей мере приспособились, адаптировались к жизни в условиях эпидемической ситуации, то есть риск повторного спада в случае даже затяжной пандемии значительно уменьшился, а это было источником дезинфляционного риска на этот год», — отметил он на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков страны.

По его словам, результат крайне важен, чтобы специалисты могли учесть все нюансы при составлении экономического прогноза на 2021 год. Зампред ЦБ подчеркнул, что высокая эффективность вакцин снижает риск затяжной пандемии, и в целом дезинфляционные и проинфляционные риски находятся в балансе.

Ранее в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в базовом сценарии надеется на восстановление экономики России в этом году. Она привела в качестве примера то, что во время обострения пандемии коронавируса осенью 2020 года ЦБ ожидал в IV квартале «большего спада или паузы» в экономике, но этого не произошло.

В начале февраля в Международном валютном фонде (МВФ) высоко оценили действия российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией. Отмечалось, что продолжающееся восстановление ускорится к середине 2021 года, когда отступит вторая волна коронавируса.

В фонде подчеркнули, что эффективность российской вакцины от COVID-19 может помочь более быстрому, чем считалось ранее, восстановлению экономики.

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