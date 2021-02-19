В Израиле выразили готовность признавать российские сертификаты о вакцинации

Израиль готов начать переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Как сообщили «Известиям» в министерстве туризма еврейского государства, это упростит въезд россиян в страну.

Постепенное открытие границ ожидается с марта, заявил «Известиям» директор департамента минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник израильского посольства в Москве Владимир Шкляр. Он уточнил, что для россиян границы откроются ближе к середине года, то есть в июне — июле.

Он объяснил, что «правила взаимного обмена туристическими потоками между Россией и Израилем пока еще не утверждены», но не исключено, что российские справки о вакцинации «в будущем облегчат прием туристов в Израиль».

«Уверен, что переговоры (о признании этих справок. — Ред.) начнутся в ближайшем будущем и авиасообщение с Россией восстановится в полном объеме. Мы ожидаем возобновления туристического потока из России в середине года. Ближе к этому моменту все правила въезда будут известны, и не исключено, что они будут строиться на взаимном признании документов, подтверждающих вакцинацию», — отметил Шкляр.

В посольстве России в Тель-Авиве «Известиям» сообщили, что в соответствии с поручением российского лидера Владимира Путина правительство обсуждает возможность выдавать международно признанные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин высказал мнение, что говорить о взаимном признании сертификатов по вакцинации пока рано — нужно, чтобы сам процесс прививания населения завершился.

В посольстве РФ также уточнили, что Москва до сих пор не получила официальное разрешение израильских компетентных органов на экстренное применение «Спутника V» в еврейском государстве.

Между тем, о желании вести переговоры с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации уже заявил Кипр. Островная республика планирует открыться для россиян 1 марта.

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Не в укол сказано: Израиль готов признавать сертификаты о прививке РФ