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В Москве задержали пенсионера за групповое изнасилование в 1974 году

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В Москве задержан 65-летний пенсионер Сергей С. по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, которое было совершено в 1974 году. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, 25 октября 1974 года компания из четырех подростков надругалась над 16-летней Ларисой Л. Через несколько дней прокуратура возбудила уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней.

Полиции быстро удалось задержать преступников. Ими оказались 17-летний Виталий К., 19-летний Сергей К и 18-летний Юрий С. Они были осуждены по 117-й статье УК РСФСР и понесли наказание. Четвертого участника преступления удалось найти спустя 47 лет. Материалы в отдельное производство в уголовном деле в отношении него выделил молодой лейтенант.

Подозреваемый Сергей С. уже дал признательные показания, однако правоохранительные органы не стали арестовывать мужчину, а также брать с него подписку о невыезде.

Ранее, 9 февраля, жителя города Нелидово Тверской области задержали в Твери по подозрению в убийстве 13-летней дочери его сожительницы. По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства, используя найденный в квартире шарф, задушил малолетнюю дочь его сожительницы, после чего с места преступления скрылся, взяв с собой ценные вещи из квартиры. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

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