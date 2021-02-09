В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Жителя города Нелидово Тверской области задержали в Твери по подозрению в убийстве 13-летней дочери его сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам убийства 13-летней девочки и совершения кражи (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) задержан 33-летний житель города Нелидово», — уточняется в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в квартире по месту жительства, используя найденный в квартире шарф, задушил малолетнюю дочь его сожительницы, после чего с места преступления скрылся, взяв с собой ценные вещи из квартиры. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Его удалось задержать ранее во вторник в Твери. В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

О том, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Тверской области 13-летней падчерицы 33-летним сожителем ее матери, сообщалось накануне.

Как уточнялось, сообщение о пропаже девочки поступило в полицию 6 февраля. Заявление подала мать ребенка. Женщина лежала в больнице, а дочь с ее сожителем остались дома одни и перестали выходить на связь. Следователи проникли в квартиру женщины и обнаружили там тело девочки.

Также сообщалось, что подозреваемый мужчина был ранее осужден за убийство супруги и попытку убийства своего ребенка.