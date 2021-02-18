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В СК назвали причину задержания заммэра Челябинска

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Заместителя главы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

«По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта», — уточнили в СК.

В настоящий момент подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Личность чиновника следователи не раскрыли, однако ранее в этот же в пресс-службе УФСБ по Челябинску сообщили о задержании заместителя мэра города по экономическому развитию Олега Извекова. Причины задержания чиновника не назывались.

Вместе с вице-мэром Челябинска также якобы был задержан предприниматель, занимающийся IT-технологиями.

В свою очередь, портал URA.RU сообщал, что задержанных подозревают в получении взяток на контрактах, связанных с системой «Умный город».

Известно, что Олег Извеков с 2015 по 2020 год занимал руководящие посты в «Ростелекоме», «Ростехе», «Айзет-Телеком Урале». В феврале 2020 года он был назначен на должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.

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