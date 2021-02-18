В Челябинске задержали вице-мэра Извекова

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков был задержан. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Причины задержания чиновника пока не уточняются.

«Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков», — цитирует «РИА Новости» сотрудницу пресс-службы.

Вместе с вице-мэром Челябинска 18 февраля также якобы был задержан предприниматель, занимающийся IT-технологиями. По информации URA.RU, задержанных подозревают в получении взяток на контрактах, связанных с системой «Умный город».

Известно, что Олег Извеков с 2015 по 2020 год занимал руководящие посты в «Ростелекоме», «Ростехе», «Айзет-Телеком Урале». В феврале 2020 года он был назначен на должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям.

Днем ранее суд Москвы приговорил экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева к условному сроку по делу о растрате принадлежащих «Роснефти» 7,5 млн рублей.