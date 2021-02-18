Nissan представил новый кроссовер Qashqai

Японская компания Nissan представила 18 февраля кроссовер Qashqai нового поколения для европейского рынка.

Отмечается, что колесная база автомобиля стала на 20 мм длиннее, а общая габаритная длина увеличилась на 35 мм. Такие же изменения произошли и с высотой (+ 25 мм), и с шириной, которая прибавила 32 мм для лучшей устойчивости на дороге. Общий объем багажного отделения увеличился более чем на 50 л. по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Отличительными особенностями модели стали оригинальная решетка радиатора, отделанная хромом. По бокам от нее располагаются новейшие светодиодные матричные фары с фирменными дневными ходовыми огнями в виде бумеранга. Автомобиль впервые будет доступен с 20-дюймовыми легкосплавными дисками Diamond cut (в предыдущем поколении предлагались диски максимального размера 19 дюймов).

Новый Nissan Qashqai оснащен новой мультимедийной системой NissanConnect с девятидюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Также у модели появился 10,8-дюймовый проекционный дисплей, который обеспечивает самый большой в сегменте размер изображения. Навигация, работа системы помощи водителю и информация о дорожной обстановке проецируются на лобовое стекло в зоне видимости водителя.

Через приложение для смартфонов NissanConnect Services доступны такие функции управления автомобилем, как дистанционное управление фарами и звуковым сигналом, а также отпирание и запирание дверей. При использовании штатной навигации можно получить доступ к 3D-картам и трафику в реальном времени.

Nissan Qashqai будет доступен с усовершенствованной системой полуавтоматического управления ProPilot, которая способна самостоятельно менять скорость автомобиля в зависимости о конкретной дорожной ситуации.

Модель получила 1,3-литровый турбированный мотор мощностью 138 и 156 л.с., работающий по принципу «мягкий гибрид»: силовой агрегат укомплектован электромотором, который приводится в действие от бортовой сети. Электродвигатель подключается во время ускорений, снижая нагрузку на основной мотор. Через один год автомобиль оснастят 1,5-литровым гибридным двигателем мощностью 187 л.с.

Европейские продажи Nissan Qashqai нового поколения начнутся в конце 2021 года.

27 января сообщалось, что Nissan планирует к 2030 году оснащать все свои новые автомобили электродвигателями.

Новые электромобили будут предлагаться на ключевых для компании Nissan рынках, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа. При этом бренд планирует стать одним из лидеров в производстве электромобилей.