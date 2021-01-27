Nissan перейдет на выпуск электромобилей
Японская компания Nissan планирует к 2030 году оснащать все свои новые автомобили электродвигателями. Об этом 27 января сообщает пресс-служба бренда.
Отмечается, что новые электромобили будут предлагаться на ключевых для компании Nissan рынках, к которым относятся Япония, Китай, США и Европа. При этом бренд планирует стать одним из лидеров в производстве электромобилей.
Бренд Nissan сейчас продает хетчбэк Leaf, который является самым массовым серийным электромобилем. Всего с начала производства в 2010 году было продано более 500 тыс. таких машин. Запас хода модели составляет 250–270 км.
В 2021 году должно начаться серийное производство кроссовера Ariya с более мощными аккумуляторами, позволяющими автомобилю в зависимости от модификации проехать от 340 до 500 км на одной зарядке.
15 января сообщалось, что Nissan раскрыла подробности о кроссовере Qashqai нового, третьего по счету поколения.
В Европе автомобиль будет предлагаться с гибридной технологией e-POWER: 1,5-литровый турбомотор будет использоваться исключительно для подзарядки тяговой аккумуляторной батареи. Мощность силовой установки составит 190 л.с. Привод только передний. Выпуск нового Nissan Qashqai наладят на заводе в британском Сандерленде в 2022 году.