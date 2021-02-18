«Яндекс» восстановил работу своих сервисов после сбоя

Специалисты наладили работу «Яндекс.Go» (включает «Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавку», «Яндекс.Еду») после сбоев при доступе к сервисам вызова автомобиля. Об этом во вторник, 18 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сервисы такси работают в штатном режиме», — указали в «Яндекс.Go».

Кроме того, утром пользователи сообщали о неполадках при попытке оплатить заказы из «Яндекс.Лавки».

«Некоторые пользователи этим утром могли сталкиваться со сложностями с оплатой из-за кратковременного сбоя на стороне стороннего процессингового центра. Сейчас оплата проходит как обычно», — заверили в пресс-службе.

С неполадками также столкнулись пользователи поисковой системы «Яндекс» из Москвы и Санкт-Петербурга, следует из данных сайта Downdetector. Большинство жалоб связаны с доступом к сайтам (79%), а также с работой электронной почты (15%).

В июле 2020 года пользователи мобильной операционной системы iOS сообщали о сбоях в работе приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».