Эксперты оценили прогноз по отзыву лицензий российских банков

Эксперты, опрошенные «Известиями», рассказали, чего ждать россиянам от банков в случае отзыва лицензий у нескольких кредитных организаций в 2021 году.

О том, что до 33 российских банков в 2021 году рискуют потерять свою лицензию, ранее в этот день сообщило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«На ставках по кредитам или на уровне процентов по вкладам сокращение числа банков никак не отразится. Но у россиян будет больше оснований доверять финансовой системе страны, так как с рынка уйдут наименее слабые участники», — заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, число организаций, которые сложно назвать стабильными, увеличилось за 2020 год всего на 5. Это хороший результат, учитывая пандемию и общие сложности в экономике страны в прошедшем году, добавил Сигал.

В свою очередь, эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин спрогнозировал, что сужение банковского сектора продолжится.

«Организации не выдержат экономических условий по резервам, по снижению потребительской активности. В условиях сложной экономической ситуации люди начинают еще больше ориентироваться на государственные банки или крупные. Из-за этого усиливается отток клиентов из мелких и средних банков. К тому же у малых банков ограниченные возможности по кредитному плечу. Это также снижает их конкурентоспособность. Скорее всего, доля государственного вмешательства также будет оставаться существенной в этот период», — сказал Елин.

В то же время исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов подчеркнул, что граждане не потеряют средства при уходе ненадежных банков, потому что действующее законодательство защищает вклады на сумму 1,4 млн рублей.

«За последние два десятилетия число банков в стране сократилось почти на тысячу, и этот процесс нельзя назвать опасным для населения. Дело в том, что Центробанк тщательно проверяет финансовые показатели организаций — информацию о резервах, прибыли, ужесточает требования к их работе и составляет рейтинги самых надежных организаций, чтобы россияне могли без опасений пользоваться услугами банков», — заключил эксперт.

Ранее, 2 февраля, в Центробанке заявили, что за 2020 год отток депозитов физлиц из российских банков достиг 1,68 трлн рублей. Такой способ сбережения средств стал невыгодным по целому ряду причин, к числу которых относятся постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне — 4,25% годовых.