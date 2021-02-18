Чемпион «Формулы-1» выставил на продажу коллекцию своих спорткаров

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель принял решение продать несколько спорткаров из своей коллекции. Об этом сообщает Carscoops.

По данным издания, гонщик выставил на продажу восемь автомобилей. Среди них пять Ferrari, два Mercedes-Benz и один BMW. Продажами своих машин спортсмен решил заниматься через автомобильного дилера Tom Hartley jnr.

Так, в частности, своих покупателей уже нашли спорткары Ferrari LaFerrari и Ferrari Enzo. Пока еще в продаже модели Ferrari F50, Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series и BMW Z8.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для куска сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того, ни другого не случилось.