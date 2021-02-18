ФСБ заявила о задержании в 10 регионах России членов «Хизб ут-Тахрир»

Силовики в рамках спецоперации в 10 российских регионах задержали членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом 18 февраля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии, МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях задержала членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, члены организации, в том числе через интернет, распространяли среди россиян «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации».

Уточняется, что против семи задержанных возбуждены уголовные дела.

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались ими при ведении террористической деятельности.

Накануне сообщалось, что спецслужбы задержали в четырех регионах России исламистов, планировавших совершить диверсии и теракты на Северном Кавказе. Задержанные входили в запрещенную в РФ организацию «Ат-Такфир валь-Хиджра» (АТВХ), стремящуюся создать халифат.