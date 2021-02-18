Тинькофф запустил платежный сервис для бизнеса

«Тинькофф» запустил сервис онлайн- и офлайн-платежей для юридических лиц «Тинькофф Касса». Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, в пресс-службе банка.

Новый платежный сервис включает в себя не только уже действующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, но и новые решения. Так, «Тинькофф Касса» предоставляет услуги компании CloudPayments.

«Тинькофф Касса» будет работать для компаний по принципу одного окна — с помощью одного сервиса банка можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне», — говорится в сообщении.

Благодаря сервису клиент может: принимать оплату в интернет-магазине, провести фискализацию платежей, превратить телефон в платежный терминал, предоставить покупателям POS-кредит или рассрочку онлайн, настроить аналитику по продажам и интернет-эквайринг под себя с помощью открытых API, а также навести порядок в бухгалтерии. При этом воспользоваться сервисом могут как клиенты «Тинькофф банк», так и предприниматели, у которых нет расчетного счета в банке. Платформа может работать со средним и крупным бизнесом.

«Тинькофф Касса» нацелена на работу сразу со всеми задачами бизнеса, она решает скопом его основные проблемы. Например, в чем трудности выхода компании в онлайн? Нужен сразу сайт, нужно принимать платежи, пробивать чеки, привлекать курьеров и организовывать им мгновенные выплаты, внедрять систему чаевых и т.д.», — рассказал вице-президент, руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.

В услуги сервиса входит: подключение интернет-эквайринга, возможность оплаты товаров и услуг бизнеса через СБП в офлайне и онлайне, продажи в рассрочку прямо на платежной форме, рекуррентные платежи и многие другие.

«Касса будет работать как конструктор — компания сможет выбрать нужный именно ей набор услуг и решений и настроить их целиком для себя. Причем с рекордной для российского рынка скоростью — некоторые сервисы мы подключаем всего за 1 день, тогда как на рынке это может занимать 3–5 дней. Как мы этого добились? Мы взяли технологичность «Тинькофф» и применили ее к рынку платежей для бизнеса», — объяснил Хромов.

Он подчеркнул, что сервис предоставляет клиентам максимум платежных услуг, которые есть на данный момент на рынке.

«В «Кассе» мы даем полный цикл услуг для бизнеса, в том числе потому, что у нас есть рассчетно-кассовое обслуживание, торговый эквайринг, собственные решения по онлайн-кассам и соответствие 54 ФЗ — это уникальное для рынка предложение», — отметил руководитель «Тинькофф Кассы».

Ранее, 15 февраля, в реестре заявок на регистрацию патентов и товарных знаков появилась заявка «Тинькофф банк» на регистрацию товарных знаков «Тинькофф Касса» и Tinkoff Pay.