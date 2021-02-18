Светлая душа: каким мы запомним Андрея Мягкова

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Гениальный комедийный актер и исполнитель крупных драматических ролей, он сыграл в десятках советских фильмов, включая кинохиты «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Каким мы запомним артиста — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/И. Назаров
Андрей Мягков и Кирилл Лавров в фильме «Братья Карамазовы»
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Фото: РИА Новости/Б. Чевелев
В роли Сергея Хлебникова в фильме «Гроссмейстер», снятом в 1972 г. по сценарию Леонида Зорина
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Фото: РИА Новости/В. Алисов
Эльдар Рязанов, Андрей Мягков и Барбара Брыльска в перерыве между съемками «Иронии судьбы»
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Фото: РИА Новости
В роли Треплева в спектакле «Чайка»
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Актер дома, во время занятий живописью
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Фото: РИА Новости
Игорь Костолевский, Ия Саввина, Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская в фильме «Гараж»
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
На съемках фильма «Служебный роман»
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Фото: РИА Новости
С Людмилой Прокофьевной в исполнении Алисы Фрейндлих
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Фото: РИА Новости
Гениальное исполнение роли Карандышева в фильме «Жестокий романс». Артист чуть не погиб во время съемок сцены, когда его лодка попадает под буксир
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Фото: РИА Новости
С Никитой Михалковым (Паратовым)
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Выход на поклон после спектакля в театре «Современник»
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