Японские ученые изобрели лекарство для остановки старения

Японские ученые открыли механизм, который помогает избавиться от стареющих клеток организма. Об этом 18 февраля рассказал профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

В основе технологии — избавление от стареющих клеток организма, которые уже не могут делиться, но при этом способны вызывать воспаления и старение.

«То есть если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения», — цитирует «РИА Новости» Накасини.

Ученые выяснили, что стареющие клетки нуждаются в ферменте GLS1, который помогает им выживать. С помощью ингибитора фермента, который будет его тормозить, удастся уничтожить клетки, провоцирующие воспаление. В качестве такого ингибитора решили использовать препарат, который уже существует и проходит клинические испытания в качестве лекарства от некоторых видов рака, рост клеток которого тоже зависит от GLS1. Испытания препарата на мышах, по сведениям ученых, прошли удачно.

«Если у него не будет побочных явлений, то его, вероятно, можно будет использовать и против возрастных изменений. То есть вполне возможно, что его широкое применение на самом деле очень близко. Это внушает большую надежду. Хотелось бы, чтобы уже через 5–10 лет его можно было применить для обычных пожилых людей», — добавил специалист.

Осенью 2020 года ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии пришли к выводу, что ограничение количества еды приводит к увеличению продолжительности жизни.