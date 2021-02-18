В Общественной палате предложили ввести еще один выходной

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения Дня здорового образа жизни. Об этом стало известно 18 февраля.

Соответствующее письмо Хамзаев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В нем он сообщил, что сегодня можно говорить о том, что популяризация спорта и здорового образа жизни стали одним из элементов национальной идеи в России.

«В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — говорится в тексте обращения.

Этот день, по словам общественника, граждане страны смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом.

Ранее, 10 февраля, в Госдуме не поддержали идею введения выходного дня 1 сентября для родителей первоклассников. Там пояснили, что законным представителям ребенка в этот день можно написать заявление на отгул в счет основного оплачиваемого отпуска.