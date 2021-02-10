В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду не поддержал законопроект депутатов ЛДПР о назначении 1 сентября выходным днем для родителей первоклассников.

«Родителям (опекунам, приемным родителям) ребенка, идущего в первый класс, по их письменному заявлению предоставляется отпуск 1 сентября (День знаний) в счет ежегодного оплачиваемого отпуска», — говорится в тексте законопроекта, которым предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ.

В пояснительной записке утверждалось, что, по мнению психологов, поддержка родителей на мероприятиях 1 сентября является психологически важной для первоклассников.

С инициативой в августе прошлого года выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. Она привела данные социологических опросов, согласно которым 83% родителей берут отгул или день в счет отпуска, чтобы пойти на торжественную линейку 1 сентября с ребенком. 37% родителей заявили, что не уходят с работы в этот день, в частности из-за невозможности договориться с руководством.

Законопроект был внесен в Госдуму 28 августа. Правительство РФ дало на документ отрицательное заключение, сославшись на возможность разделения ежегодного оплачиваемого отпуска по соглашению между работником и работодателем.