Суд арестовал обвиняемого в убийстве студента в Новосибирске

В Новосибирске на два месяца арестовали 22-летнего студента, которого обвиняют в убийстве одногруппника. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Ленинского суда города.

Отмечается, что 16 февраля рядом с образовательным учреждением Новосибирска молодой человек поссорился с одногруппником из-за девушки. В ходе словесной перепалки мужчина достал нож и в присутствии очевидцев нанес студенту несколько ножевых ранений в спину. В результате чего 26-летний потерпевший скончался.

Суд рассмотрел ходатайство следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска СУ СК РФ об избрании меры пресечения молодому человеку, который обвиняется в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ), пишет «Газета.ру».

Известно также, что СК уже установил личности свидетелей, произвел осмотр места происшествия и тела погибшего. Кроме того, было обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.

Ранее, 16 февраля, сообщалось, что на место происшествия сразу прибыли сотрудники Росгвардии, которые и задержали подозреваемого, а после передали его полицейским.