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Конфликт из-за девушки закончился убийством студента в вузе Новосибирска

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Студенты-одногруппники одного из вузов Новосибирска поссорились из-за девушки, в результате чего один убил соперника прямо на территории учебного заведения. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ Следственного комитета по региону.

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Отмечается, что один из участников конфликта достал кухонный нож, который у него был при себе, и несколько раз ударил оппонента. Преступление было совершено в присутствии свидетелей.

«От полученных телесных повреждений 22-летний студент скончался на месте происшествия», — отметили в следственных органах.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали подозреваемого и передали его полицейским.

Ранее во вторник Краснодарский краевой суд признал виновной многодетную мать в убийстве несовершеннолетнего племянника. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы.

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