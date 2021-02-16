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На Кубани многодетную мать осудили за убийство племянника

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Краснодарский краевой суд признал виновной многодетную мать в убийстве несовершеннолетнего племянника, приговорив ее к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«С учетом смягчающих вину обстоятельств в виде наличия троих малолетних детей и раскаяния, судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год», — отметили журналистам в пресс-службе.

Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СК РФ по региону. По версии следствия, в 2019 году в станице Баговской Мостовского района 9-летний племянник женщины пришел к ней в гости.

Между ними возникла ссора из-за того, что мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить детей подсудимой. В ходе ссоры женщина задушила ребенка, а затем расчленила тело и спрятала его.

О произошедшем она никому не сообщила, больше года мальчик числился пропавшим, а женщина создавала видимость поисков ребенка.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

5 февраля сообщалось, что жителя Саратовской области приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка. 23-летний мужчина из города Балашова обвинялся в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы.

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