СК РФ установил трех причастных к нападению на пермских правоохранителей боевиков

Следствие установило трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые причастны к нападению на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих в Чечне в 2000 году. Об этом сообщила в четверг, 18 февраля, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ .

«В рамках расследования получены доказательства причастности трех лиц к совершению указанного преступления. В отношении них, а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено в Чечне установленные лица, а также другие участники различных незаконных вооруженных формирований общей численностью не менее 200 человек, напали на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чечни. Пермские правоохранители двигались в автоколонне к месту проведения специальной операции, миссия которой заключалась в восстановлении конституционного порядка на территории республики.

Нападение длилось не менее шести часов. Участники банд и различных незаконных вооруженных формирований убили 33 сотрудника правоохранительных органов. Кроме того, 10 сотрудников были захвачены в плен и впоследствии убиты. В результате нападения боевиков 102 человека получили ранения различной степени тяжести.

«В настоящее время с участием подозреваемых производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в совершенном преступлении. Ранее данные лица уже были осуждены» — рассказали в пресс-службе.

В октябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые участвовали в нападении в Дагестане в 1999 году. Сообщалось, что в действиях задержанных усматриваются признаки преступления, соответствующего статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как объяснила официальный представитель СК Светлана Петренко, в 1999 году задержанные принимали участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана. В результате нападения боевиков погибло более 280 и было ранено свыше 800 человек, в том числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские.

В период с 1999 по 2020 год более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана были осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы. Всего в розыске продолжают находиться 28 человек.