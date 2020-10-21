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Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

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Силовики задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Об этом в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет об уроженцах Ставропольского края Расуле Майлубаеве и Загире Якубове.

«Сегодня следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Расула Майлубаева и Загира Якубова. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш. Басаев и Э. Хаттаб», — уточнили в ведомстве.

В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, соответствующего статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как объяснила официальный представитель СК Светлана Петренко, задержанные в 1999 году принимали участие в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана, а также вели боевые действия против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые защищали республику.

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Тогда в результате нападения боевиков погибли более 280 и были ранены свыше 800 человек, в том числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и гражданские.

«С задержанными проведены следственные действия. В ходе совместной работы с другими правоохранительными органами получены доказательства их причастности к вышеуказанным преступлениям. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Майлубаева и Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Петренко.

Представитель СК напомнила, что сотрудники ведомства совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения.

В середине июня силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Ими также оказались уроженцы Ставропольского края 48-летний Суртланбек Аджиньязов и 51-летний Русланбек Арсланов.

Тогда Петренко отметила, что в период с 1999 по 2020 год более 80 участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана были осуждены и приговорены к срокам до 19 лет лишения свободы. Всего в розыске продолжают находиться 28 человек.

В этом же месяце Шатойский суд Чечни приговорил к 15,5 года колонии строгого режима участника банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на псковских десантников в Чечне под Улус-Кертом 29 февраля 2000 года.

В конце апреля очередные два участника банды вышеуказанной банды были задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Речь идет о жителях Ставрополья Тахире Бегельдиеве (1974 года рождения) и Наримане Отепове (1976 года рождения).

Также в апреле еще один член этой банды, Шамиль Казбулатов, был приговорен к 16 годам строгого режима.

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