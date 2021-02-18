Более 30 банков могут потерять лицензию в 2021 году

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что более 30 российских банков потеряют лицензию в 2021 году, передает телеканал «Известия».

В 2020 году с рынка ушли 25 кредитных учреждений. Одна из причин закрытия — процесс восстановления экономики. На положение банков повлиял и отток средств из вкладов. Аналитики отмечают, что высоких темпов роста среди финансовых организаций ждать не стоит.

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