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Названы лидирующие по социально-экономическому росту субъекты РФ

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Лидером социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором оказалась Магаданская область, а на третьем — Чукотка. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которое имеется в распоряжении «Известий».

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Всего исследование коснулось 20 из 85 субъектов России. В первую десятку также вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Москва, ХМАО, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Во второй десятке расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

Специалисты оценивали такие показатели как среднемесячная заработная плата, прожиточный минимум, а также отношение регионального продукта (стоимость всех произведенных в субъекте РФ товаров, работ и услуг) к численности экономически активного населения.

«Такие параметры характерны прежде всего для добывающих субъектов, а также для столиц, где высок сам по себе экономический потенциал во всех видах экономической деятельности, — пояснил «Известиям» итоги исследования глава ФоРГО Константин Костин.

Эксперты с оценками рейтинга согласны и считают, что многое зависит от желания губернаторов развивать территории.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Где жить хорошо: какие регионы стали лидерами роста

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