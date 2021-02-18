Врач назвал причины забывчивости и немотивированной усталости

Директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ им. А. Е. Евдокимова, профессор, заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин в беседе с корреспондентом сайта aif.ru в среду, 17 февраля, рассказал, что проблемы с памятью, скачки температуры и перманентную усталость часто замечают люди, которые переболели коронавирусом, однако эти симптомы могут указывать на ряд патологий.

Например, подъемы температуры могут быть связаны с множеством других причин и требуют консультации с врачом. Также должна насторожить забывчивость.

«Тут важно понимать, у кого она развилась: у ребенка, юного человека, пожилого человека. Если начинаются провалы в памяти у пожилого человека, ему необходимо обратиться к врачу вне зависимости от того, перенес он коронавирус или нет, потому что это очень серьезный симптом», — пояснил врач.

Он рассказал, что к проблемам с памятью у людей в возрасте могут приводить нарушение кровообращения в мозге, проблемы с сердцем и сосудами, из-за которых нарушается питание мозга, черепно-мозговая травма, сосудистые нарушения на фоне повышенного артериального давления, острые хронические заболевания, начиная от диабета и заканчивая болезнью Альцгеймера.

Не следует игнорировать и такой симптом, как немотивированная усталость. Как отметил профессор, таким образом могут проявляться разнообразные болезни, а не только последствия COVID-19. В этой связи следует обратиться за консультацией к специалисту, поскольку только врач сможет определить, является ли это последствием перенесенного коронавируса или симптомом самостоятельного отдельного заболевания, хроническим заболеванием или новой патологии, развившейся у конкретного человека.

14 февраля люди, которые перенесли коронавирус, рассказали о необычных последствиях так называемого длительного COVID-19. Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.