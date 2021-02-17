МО показало видео перехвата российскими Су-27 самолетов ВВС Франции

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как российские истребители Су-27 сопровождают группу военных самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря.

Об инциденте в среду, 17 февраля, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Приближающиеся к государственной границе воздушные цели над нейтральными водами Черного моря выявили российские средства контроля воздушного пространства. Для их опознавания и недопущения нарушения границы России в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей распознали воздушные суда, как группу самолетов ВВС Франции. Речь идет о самолете-заправщике КС-135 и двух самолетах тактической авиации «Мираж-2000».

Российские пилоты сопроводили их над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственной границы России.