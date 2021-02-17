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В Петербурге две девочки 8 и 9 лет вышли на прогулку и пропали

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В Пушкинском районе пропали две девочки восьми и девяти лет, их ищут в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Семнадцатого февраля в правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга поступили заявления об исчезновении двух школьниц, которые находились в гостях у первой девочки в доме 25 по Красносельскому шоссе. Они вышли гулять и не выходят на связь», — говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

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Отмечается, что Есении К. 8 лет, ее рост 130 см, девочка худощавого телосложения, у нее русые волосы и карие глаза, была одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы и черные сапоги. Ангелине Д. — 9 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светлые, была одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном.

«Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам 573-18-90 или 102», — информирует ГУ МВД.

Ранее, 16 февраля, в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Сообщается, что девочка приехала в Екатеринбург к бабушке из Арамиля. Ребенок ушел из дома бабушки на улице Шейнкмана. Девочка была одета в розовую куртку с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

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