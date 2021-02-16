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В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница

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В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Об этом 16 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Свердловской области.

Сообщается, что девочка приехала в Екатеринбург к бабушке из Арамиля. Она ушла из дома бабушки на улице Шейкмана. Она была одета в розовую куртку с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что полиция ищет пропавшего в Москве 12-летнего школьника. По данным «Лизы Алерт», мальчика зовут Максим К. Ребенок ушел из дома, расположенного в районе Южное Бутово, однако обратно не вернулся.

Школьник был одет в серую куртку, на которой были черные вставки в районе плеч, темно-синие спортивные штаны и ботинки черного цвета. Рост ребенка составляет около 1,4 м, у мальчика светло-русые волосы и серые глаза.

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