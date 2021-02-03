В Москве ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Полиция ищет пропавшего в Москве 12-летнего школьника. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным отряда «Лиза Алерт», мальчика зовут Максим К. Ребенок ушел из дома, расположенного в районе Южное Бутово, однако обратно не вернулся.

Школьник был одет в серую куртку, на которой были черные вставки в районе плеч, темно-синие спортивные штаны и ботинки черного цвета. Рост ребенка составляет около 1,4 м, у мальчика светло-русые волосы и серые глаза.

Граждан, которые знают что-либо о местонахождении Максима, призвали позвонить по номеру телефона 8 (800) 700-52-52 или 112.

Ранее в январе стало известно, что пятилетнюю девочку, пропавшую в Южно-Сахалинске, нашли живой. В МЧС уточнили, что девочка была обнаружена в колодце канализационного люка.

Девочку искали с участием добровольцев, сотрудников городской полиции и аварийно-спасательного отряда.