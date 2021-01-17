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Пропавшую в Южно-Сахалинске пятилетнюю девочку нашли живой

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Пятилетнюю девочку, пропавшую в Южно-Сахалинске, нашли живой, сообщило Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

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«Ребенок найден живым и в данный момент доставлен в детскую больницу Южно-Сахалинска. Состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что девочка была обнаружена в колодце канализационного люка.

Девочка пропала в воскресенье, 17 января, во время прогулки примерно в 16:00 (8:00 мск). По информации следствия, она ушла кататься на горку и после наступления темноты домой не вернулась.

Были организованы поиски с участием добровольцев, сотрудников городской полиции и аварийно-спасательного отряда.

Отмечается, что в рамках дальнейшего расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, также сотрудников коммунальных служб, ответственных за надлежащее содержание канализационных коммуникаций.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, 2 января, сообщалось, что пропавшего в Кемерово 13-летнего мальчика нашли живым на одной из городских улиц. Он ушел гулять 1 января в 30-градусный мороз и не вернулся вовремя домой.

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